Il CorSera titola: "Il Milan cade in casa: ottavi più lontani"

"Il Milan cade in casa: ottavi più lontani". Questo titolo è presente oggi, in taglio alto, in prima pagina sul Corriere della Sera. Rossoneri sconfitti 1-3 dai tedeschi: ora battere il Newcastle all'ultima giornata del girone potrebbe non bastare.