L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Il Milan inciampa". Brutta sconfitta ieri sera dei rossoneri a San Siro contro il Napoli, la corsa Champions è riaperta. Gara decisa da un gol di Politano, grandi proteste del Diavolo per un rigore non dato nel finale per un fallo su Theo Hernandez.