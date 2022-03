Il CorSera titola: "Il Milan si stacca"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Il Milan si stacca": apre così questa mattina il Corriere della Sera le sue pagine sportive all'indomani della meritata vittoria dei rossoneri in casa del Napoli. Con questo successo, la squadra di Pioli, che per la prima volta in carriere ha battuto Spalletti, non solo torna in vetta da sola alla classifica, ma si conferma anche la migliore negli scontri diretti. A decidere la sfida è stato ancora una volta Giroud, già determinante un mese fa con la doppietta nel derby contro l'Inter.