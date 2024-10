Il CorSera titola: "Il perdono di Fonseca: riecco Leao e Theo"

vedi letture

In vista di Milan-Club Brugge di stasera, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Il perdono di Fonseca: riecco Leao e Theo". Dopo il pugno duro contro l'Udinese (Leao in panchina 90' contro l'Udinese, Theo era out per squalifica, altrimenti sarebbe stato punito anche lui), il tecnico portoghese ha deciso di rilanciare il terzino e l'attaccante che stasera saranno di nuovo titolari contro i belgi.

Nel Milan di Fonseca non ci sono più intoccabili, compresi Theo e Leao che dovranno avere sempre il giusto atteggiamento, altrimenti non avranno più la certezza di avere un posto fisso in campo. Dopo aver raccolto zero punti nelle prime due giornate di Champions League, il Milan deve vincere a tutti i costi stasera e per questo punta sui suoi due giocatori più forti e rappresentativi.