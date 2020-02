Il CorSera titola: "L'idea di far slittare la Coppa Italia per recuperare le partite di Serie A"

"L'idea di far slittare la Coppa Italia per recuperare le partite di Serie A": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la Lega starebbe valutando l'idea di spostare le due semifinali di ritorno di Coppa Italia (Juventus-Milan e Napoli-Inter) in programma il 4 e 5 marzo e recuperare le gare di Serie A che sono state rinviate per l'emergenza del Coronavirus (Inter-Sampdoria, : Atalanta-Sassuolo, Torino-Parma e Verona-Cagliari). I due match di coppa verrebbero spostati a mercoledì 13 maggio, con la finale della competizione che a quel punto traslocherebbe a mercoledì 20 maggio.