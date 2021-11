Il CorSera titola: "Messias e il gol della vita"

Il Corriere della Sera apre questa mattina le pagine sportive con questo titolo: "Messias e il gol della vita". Il quotidiano ripercorre la particolare carriera del brasiliano, che è arrivato in estate al Milan e che mercoledì ha segnato il gol vittoria in casa dell'Atletico Madrid. E' in prestito dal Crotone e potrà essere riscatto a fine stagione per sei milioni di euro.