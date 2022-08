Il CorSera titola: "Milan, dimenticare lo Scudetto. Tonali: «Ora è un altro campionato»"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera di questa mattina ritorna sulle parole di Sandro Tonali al termine della sfida contro l'Atalanta. Questo il titolo del pezzo dedicato al Milan oggi sulle colonne del quotidiano generalista: "Milan, dimenticare lo Scudetto. Tonali: «Ora è un altro campionato»". Non si devono fare allarmismi dopo due giornate ma va registrato cosa si può migliorare, come la fase difensiva: tre gol in due partite risultano troppi, specie se si confrontano con i 31 subiti in totale lo scorso campionato. Ma come suggerisce Tonali questa è un'altra vita, un'altra storia e il Milan dev'essere bravo a superare la vittoria di maggio: questa forse è la vera missione di Stefano Pioli quest'anno.