Il CorSera titola: "Milan e Roma, anima e idee. Seguono strade tracciate"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera uscito in edicola questa mattina, con un focus sul primo mese di calciomercato, elogia l'operato del club rossonero con questo titolo: "Milan e Roma, anima e idee. I due club seguono strade tracciate". Nello specifico il club Campione d'Italia viene promosso per l'acquisto di De Ketelaere che andrà a integrarsi in una rosa che è destinata a crescere ancora. La forza e imprevedibiltà del Milan è questa gioventù che lo compone e il fatto che i calciatori siano tutti diversi l'uno dall'altro e per questo difficile da inquadrare.