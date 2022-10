Il CorSera titola: "Milan, rabbia ma niente alibi"

MilanNews.it

"Milan, rabbia ma niente alibi": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiegac che in casa rossonera sono ancora furiosi per l'errore dell'arbitro Siebert nella sfida contro il Chelsea, ma in via Aldo Rossi nessuno vuole alibi e quindi non ci saranno proteste ufficiali all'UEFA. Il quotidiano riporta poi anche le parole del giocatore dei Blues Mount, il quale ha dichiarato sull'episodio: "Sono rimasto un po’ sorpreso dal rigore e mi spiace per Tomori, non andava espulso".