Il CorSera titola: "Milan risale in campo e anche nei conti"

Il Corriere della Sera titola così sul benessere economico del Milan che sta accompagnando di pari passo i successi sportivi sul campo: "Milan risale in campo e anche nei conti". Non solo gli ottimi risultati in campionato e Champions (ancora da ultimare) ma anche fuori dal campo, nei conti. Questo quanto emerso nell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio 21/22, presieduta dal presidente Paolo Scaroni che ha sottolineato che con i nuovi investitori di RedBird si è aperta una nuova fase che non è più di risanamento. Le perdite infatti sono state ridotte del 30% mentre i ricavi sono cresciuti del 14% secondo i dati forniti alla stampa.