Il CorSera titola: "Nuovo stadio, primo confronto. Nodi capienza e prezzi per i tifosi"

MilanNews.it

Il Corriere della Sera, edizione di Milano, dedica una pagina della sua edizione odierna all'inizio del dibattito pubblico sullo stadio di San Siro che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Questo il titolo:"Nuovo stadio, primo confronto. Nodi capienza e prezzi per i tifosi". Durante il primo incontro due rappresentanti di Milan e Inter (Bonomi e Van Huuksloot) hanno presentato il dossier insieme ad altri personaggi inerenti al progetto a esponenti del Comune di Milano. Non sono mancate le critiche, come quella del consigliere comunale dei Verdi Monguzzi che ha accusato l'incontro di avere le fattezze della lezione universitaria.