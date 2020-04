Il CorSera titola: "Oggi le linee guida per gli allenamenti". Ecco tutte le misure

Nella giornata di oggi, il comitato tecnico scientifico consegnerà alla Figc le linee guida per riprendere gli allenamenti il 4 maggio. Ecco, secondo il Corriere della Sera, le misure che verranno introdotte per la ripartenza del calcio italiano: tamponi e esami del sangue in serie, clausura nei centri tecnici sanificati o in hotel, controlli rigidi e zero contatti con l’esterno per giocatori, staff e personale di servizio.