Il CorSera titola: "Scontro con Pavlovic, Morata in ospedale"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Scontro con Pavlovic, Morata in ospedale". Verso la fine dell'allenamento di ieri a Milanello, c'è stato un testa contro testa tremendo tra Alvaro Morata e Strahinja Pavlovic. Entrambi sono rimasti a terra dopo lo scontro, ma ad avere la peggio alla fine è stato lo spagnolo che però per fortuna non ha mai perso conoscenza.

L'attaccante rossonero è stato portato subito in ospedale a Legnano dove si è sottoposto subito ad una Tac che ha confermato un trauma cranico, ma ha escluso lesioni serie. Il giocatore sarà costretto a saltare la trasferta di domani a Cagliari (giocherà Abraham al centro dell'attacco milanista) e con ogni probabilità non potrà rispondere alla chiamata della nazionale spagnola per le gare contro Danimarca e Svizzera in Nations League.