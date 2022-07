Il CorSera titola sull'affare De Ketelaere: "Telenovela Milan"

MilanNews.it

"Telenovela Milan": apre così questa mattina il Corriere della Sera le sue pagine sportive.Non c'è ancora accordo tra i rossoneri e i rossoneri per Charles De Ketelaere, obiettivo numero uno del Diavolo per la trequarti. Si tratta ad oltranza, ma questa trattativa non può andare avanti all'infinito e per questo il club di via Aldo Rossi valuta anche delle alternative, come Ziyech del Chelsea.