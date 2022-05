Il CorSera titola: "Super Milan. La magia irresistibile dei piccoli Diavoli"

MilanNews.it

L'edizione odierna del Corriere della Sera titola così questa mattina: "Super Milan. Scudetto dei giovani. La magia irresistibile dei piccoli Diavoli". I rossoneri hanno portato a casa il loro 19° tricolore, è il successo soprattutto dei giovani che sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi due anni e mezzo. Grande festa per la squadra di Pioli e per i tifosi milanisti che aspettavano questo momento da 11 anni.