Il CorSera verso Inter-Milan: "Rinnovi, conferme e rivincite: un derby per cambiare il destino"

Anche il Corriere della Sera questa mattina inizia a entrare in clima derby e propone un pezzo dal titolo: "Rinnovi, conferme e rivincite: un derby per cambiare il destino". Nella partita di domenica sia Milan che Inter avranno delle storie molto simili in campo tra i loro giocatori: chi è protagonista, o lo è stato, di trattative per il rinnovo come Rafa Leao e Skriniar; chi vuole confermarsi in questo evento come Olivier Giroud; ma anche chi cerca il riscatto come Charles De Ketelaere da una parte e Romelu Lukaku dall'altra.