Il CorSera verso la Champions: "Lo scudetto è lontano. Per Fonseca è l’obiettivo numero 1"

vedi letture

In vista del prossimo impegno del Milan in Champions League contro la Stella Rossa in programma mercoledì sera a San Siro, l'edizione odierna del Corriere della Sera titola così: "Lo scudetto è lontano. Per Fonseca è l’obiettivo numero 1". Dopo il ko di Bergamo, è sfumato il sogno scudetto del Diavolo, che ora deve pensare solo a passare il turno in Champions.

Mancano tre partite alla conclusione della fase campionato e i rossoneri hanno una grande occasione nelle loro mani: vincendo tutte e tre le sfide contro Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria, la formazione di Fonseca arriverebbe tra le prime otto e dunque sarebbe qualificata direttamente agli ottavi di finale senza passare dai playoff.