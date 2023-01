Il CorSport analizza il momento del Milan: "Diavolo all'Inferno"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Diavolo all'Inferno": il titolo che il Corriere dello Sport utilizza questa mattina per descrivere il momentaccio che sta vivendo il Milan, Campione d'Italia. Il quotidiano propone un'analisi di quello che non sta funzionando dalle parti di Milanello. Dai giocatori chiave partiti per il Mondiale (Theo e Giroud) che sono totalmente fuori condizione a una squadra le cui certezze sembrano essersi sgretolate, passando per questioni di natura tattica che riguardano un centrocampo spesso abbandonato a se stesso.