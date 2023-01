Il CorSport analizza: "Scorie Mondiali, il Milan senza la spinta di Theo"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Non solo Olivier Giroud, anche Theo Hernandez è tornato a Milanello con il peso delle fatiche del Mondiale che ha presentato anche un conto pesante a livello psicologico con la sconfitta in finale. Il titolo del Corriere dello Sport infatti titola questa mattina: "Scorie Mondiali, il Milan senza la spinta di Theo". Sta mancando moltissimo sulla fascia sinistra il vero Theo e la sua instancabile spinta che permette anche a Leao, poco più avanti, di essere ancor più imprevedibile. Pioli spera di recuperarlo presto fisicamente perchè sa quanto è fondamentale per i rossoneri.