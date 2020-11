Il CorSport apre con Ibra: "Mister ci penso io!"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina con Zlatan Ibrahimovic ed il titolo: "Mister ci penso io!". Ventesimo risultato utile consecutivo in campionato per il Milan, trascinato da una doppietta dello svedese. Dopo l'uno-due di Ibrahimovic, Mertens riaccende le speranza, ma nel finale ci pensa Hauge a rimettere in ghiaccio la partita. Apprensione per Ibra, uscito nel finale per un problema muscolare: entità da valutare nelle prossime ore.