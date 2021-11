Il CorSport apre con le parole di Tatarusanu: "Scudetto, il mio Milan in prima fila"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport ci sono le parole di Ciprian Tatarusanu che ha rilasciato un'intervista esclusiva al quotidiano: "Scudetto, il mio Milan in prima fila". Il portiere rossonero è pronto anche per il match di sabato contro la Fiorentina, sua ex squadra: "Viola, torno da ex per vincere. Vlahovic è un vero pericolo".