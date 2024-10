Il CorSport avverte: "Il Milan d'assalto è senza turnover"

Nelle incoraggianti buone ultime prestazioni messe in campo dal Milan con il nuovo modulo, 4-4-2 o 4-2-4 che dir si voglia, emerge qualche dubbio su come questa struttura di gioco potrà essere sostenuta nel corso di tutta la stagione, in particolare perché al momento Fonseca non sta facendo alcun tipo di turnover e in campo ci sono essenzialmente sempre gli stessi giocatori: in alcuni casi è una scelta del tecnico, in altri - come a centrocampo - le decisioni sono quasi obbligate dalla mancanza di alternative.

Su questo punto titola oggi il Corriere dello Sport: "Il Milan d'assalto è senza turnover". Nell'occhiello viene scritto: "Il nuovo assetto di Fonseca con i due centravanti funziona ma la rosa non offre ricambi in ogni ruolo". Poi recita nel sottotitolo del pezzo: "Abraham-Morata anche a Firenze: Jovic e Okafor non possono garantire lo stesso lavoro lì davanti". Problemi in questo senso anche a centrocampo: "Fofana e Reijnders sono al momento insostituibili. Solo la difesa è ok".