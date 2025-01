Il CorSport: "Bologna, sorpresa Calabria". Potrebbe prendere il posto in rosa di Posch

Tra i tanti che potrebbero lasciare il Milan in questo calciomercato c'è anche Davide Calabria, in scadenza con il club rossonero al termine di questa stagione. Al momento non c'è intenzione di continuare insieme, con l'oramai ex capitano rossonero che si starebbe già cominciando a guardare intorno per evitare di farsi una seconda parte di stagione rilegato in panchina, complice il recente arrivo di Walker.

In merito a questo discorso ha titolato questa mattina anche Il Corriere dello Sport. In primo piano si può infatti leggere "Bologna, sorpresa Calabria", con il 2 del Milan finito nel mirino di Vincenzo Italiano per andare a sostituire e prendere il posto in rosa di Stefan Posch, oramai prossimo a lasciare il club emiliano per tornare in Germania all'Hoffenheim.