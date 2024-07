Il CorSport cita Ibrahimovic: "Noi crediamo in Camarda"

Nella mattinata di ieri, dal Centro Sportivo di Milanello, è stato presentato il progetto del Milan Futuro con il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic e il tecnico della formazione Daniele Bonera che sono intervenuti in conferenza stampa. Il progetto è stato presentato nella sua idea di fondo ma anche nei suoi progetti e obiettivi concreti di campo e non solo. Protagonista assoluto è stato Francesco Camarda, di cui si è parlato moltissimo: il giovane 16enne sarà centravanti del Milan Futuro e Ibra ha voluto subito proteggerlo.

Oggi il Corriere dello Sport ha titolato citando proprio il dirigente svedese: "Noi crediamo in Camarda". Ibra ha parlato del giovane centravanti a più riprese. Si è espresso soprattutto con parole da protettore: "Tutti pensano che sarà facile per Camarda ma non sarà così. All'inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in prima squadra. Ci crediamo tanto, è uno di quei talenti con grande potenzialità". E poi ancora: "Non avranno rispetto per lui, faranno di tutto per far capire che non c'entra niente con la Serie C. Poi se lo toccano entro io in campo per difenderlo (ride, ndr)".