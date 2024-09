Il CorSport commenta: "Jovic, scatta il piano recupero"

Questa mattina il Corriere dello Sport commenta su Luka Jovic dicendo che la sua estate è stata perfettamente in linea con quella che è stata la sua carriera fino a questo momento, dopo l'exploit con l'Eintracht Francoforte: "alti e bassi, riprese e ricadute, entusiasmo e difficoltà". Il serbo è stato rinnovato dal Milan dopo l'anno che è sembrato quasi una stagione di prova e dopo aver giocato tutta la preparazione, è finito ai margini della rosa: brutta partita contro il Torino e l'arrivo di Abraham che lo ha anche tenuto fuori dalla lista Champions.

Eppure Jovic rimane un giocatore del Milan e sarà terzo attaccante nella rosa, se non soluzione da seconda punta come preferibile. Comunque lo impiegherà Fonseca, una cosa è certa: serve ritrovare il serbo da un punto di vista psicologico. Scrive infatti il Corriere dello Sport: "Jovic, scatta il piano recupero. La Serbia non rivitalizza il numero 9". Ci si augurava che potesse ritrovarsi in Nazionale ma le cose sono andate ancora peggio: il milanista, contro la Spagna, si è mangiato il gol che avrebbe regalato la vittoria mentre era tutto solo davanti al portiere.