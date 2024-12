Il CorSport commenta: "Milan, super Reijnders obbligato a giocare"

Tijjani Reijnders è senza dubbio uno dei migliori giocatori del Milan in questa stagione. Il centrocampista olandese, dopo un primo anno in cui aveva fatto vedere ottime cose e un grande potenziale, quest'anno sta mostrando tutto il suo valore in mezzo al campo ma anche nei pressi dell'area di rigore visti i sei gol stagionali già messi a referto dall'ex calciatore dell'AZ Alkmaar. Il "problema" adesso rischia di essere quello di un utilizzo eccessivo: anche questa sera, in Coppa Italia contro il Sassuolo, Reijnders è atteso da titolare insieme al compagno di merende Fofana.

Per questa ragione questa mattina il Corriere dello Sport dedica un pezzo all'olandese in cui analizza la sua situazione e la commenta: "Milan, super Reijnders obbligato a giocare". E poi si legge: "L'olandese sarà schierato anche nella partita di stasera contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero farà riposare a San Siro diversi elementi ma non il jolly, per il momento praticamente insostituibile". All'interno della rosa Reijnders è un pezzo unico, talmente singolare che oggi sarà in campo e non sarà sostituito: un'arma a doppio taglio visto che l'olandese gioca sempre. La verità è che il 14 è diventato imprescindibile per il Diavolo: non è un caso, infatti, che ci si avvicini a un rinnovo di contratto per blindarlo ulteriormente.