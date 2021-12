Il CorSport conferma: il Milan può acquistare Diallo a titolo definitivo

CorSport -

È Abdou Diallo il nome nuovo per la difesa del Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore del Psg entra in diretta concorrenza con Botman, altro obiettivo rossonero per il mercato di gennaio. Il Lilla non ha aperto al prestito dell'olandese, così Maldini e Massara hanno spostato il loro mirino su Diallo. Anche in questo caso l’ostacolo è il prezzo (la valutazione del senegalese si aggira intorno ai 20 milioni), ma la novità, rispetto a Botman, è che il Milan sarebbe anche disposto a un acquisto a titolo definitivo. Diallo, infatti, viene considerato un elemento di immediato affidamento.