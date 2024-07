Il CorSport e il social di Ibra: "Tempesta in arrivo"

Sulla pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina anche per i movimenti di mercato del Milan. Nella giornata di ieri, Zlatan Ibrahimovic ha pubblicato sui social un post con questo messaggio: "Tempesta in arrivo". I rossoneri sono al lavoro per chiudere in tempi brevi diversi colpi di mercato: il prima è Alvaro Morata, atteso già settimana prossima dopo la finale dell'Europeo della sua Spagna contro l'Inghilterra in programma domani sera a Berlino.

Oltre all'attacco, il Milan punta a rinforzare anche gli altri reparti: Youssouf Fofana del Moanco è da tempo il primo obiettivo per il centrocampo, mentre in difesa il club di via Aldo Rossi sta provando a stringere per il terzino destro del Tottenham Emerson Royal e il difensore centrale del Salisburgo Strahinja Pavlovic.