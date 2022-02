“Fermate la Serie A per l’Italia”, titola il Corriere dello Sport in prima pagina riprendendo le parole di Gravina. Il numero uno della Figc “chiede di spostare il turno del 20 marzo”. Intanto la Lega oggi al voto per il presidente: “Le milanesi spingono per Bonomi, ma non c’è unanimità”, scrive il quotidiano romano.