Il CorSport e le parole di Pioli: "Il Milan al top in Italia e in Europa"

"Il Milan al top in Italia e in Europa". È il titolo che l’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica alla squadra milanista riprendendo le dichiarazioni rilasciate da Stefano Pioli alla vigilia del match contro il Sassuolo. "Dopo l’exploit in Champions - scrive il quotidiano romano - l’allenatore rossonero non vuole cali di tensione. L’obiettivo è quello di essere competitivi per lo scudetto e di stare ad alti livelli anche in ambito continentale".