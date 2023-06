Il CorSport è sicuro: "N'Dicka alla Roma. Le visite sono già prenotate"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei nomi diventati più caldi dalle parti di via Aldo Rossi in queste ultime ore è Evan N'Dicka per cui Moncada si starebbe muovendo, cercando di anticipare la Roma che invece ha già un accordo verbale con il giocatore in uscita a parametro zero dall'Eintracht Francoforte. Il Corriere dello Sport questa mattina è sicuro: "N'Dicka alla Roma. Le visite sono già prenotate". Gli esami medici sarebbero già stati fissati nella Capitale la settimana prossima. In questo modo i giallorossi tentano di respingere una volta per tutte il colpo di coda arrivato lato Milan.