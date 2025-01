Il CorSport è sicuro: "Rashford, il Milan è la meta preferita"

vedi letture

Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, sembra essersi acceso il calciomercato del Milan. Da un lato i rossoneri salutano Noah Okafor, oggi in Germania per perfezionare il suo trasferimento al Lipsia; dall'altro dai piani alti di via Aldo Rossi sognano di poter trovare una giusta modalità per portare Marcus Rashford a Milanello. Il nome dell'inglese è quello più gettonato in questo momento dalle parti di Casa Milan e il club vuole fare leva anche sulla volontà del calciatore.

Il Corriere dello Sport questa mattina infatti scrive così: "Rashford, il Milan è la meta preferita". Nell'occhiello si legge: "La dirigenza del Milan ieri ha incontrato l'agente: la trattativa continua". C'è però da lavorare sullo stipendio percepito dal calciatore britannico e anche sul suo ruolo in campo: "L'inglese dovrà però accettare una forte riduzione dello stipendio. Riflessioni tattiche sulla convivenza con Leao, Pulisic e Morata in avanti". Intanto Noah Okafor, come detto, si accasa al Lipsia: "Okafor-Lipsia, sì: ecco le risorse per Rashford".