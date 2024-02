Il CorSport guarda al lato economico: "Carica Milan, l'Europa bis può valere un tesoro"

Per il Milan, l'Europa League non è la Champions ma è comunque una grande occasione per crescere ma soprattutto per provare a vincere. Ci sono tanti motivi, i più importanti sono quello di salvare la stagione che rimarrebbe altrimenti senza trofei per il secondo anno consecutivo e l'aspetto economico. Ed è su quest'ultimo punto su cui si concentra questa mattina il Corriere dello Sport nel suo pezzo pubblicato in edicola: "Carica Milan, l'Europa bis può valere un tesoro".

Secondo le stime, considerando sia gli incassi Uefa tra premi partita, qualificazione, market pool e ranking storico, sia le possibili entrate al botteghino, il Milan potrebbe incassare 35-40 milioni se arrivasse in fondo alla seconda competizione europea. Inoltre con una vittoria avrebbe accesso diretto alla Champions League, in prima fascia.