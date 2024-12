Il CorSport in apertura: "Atatanta. La Dea è prima, affonda il Milan"

"Atatanta. La Dea è prima, affonda il Milan" scrive il Corriere dello Sport in apertura sul primo posto della squadra di Gian Piero Gasperini che ieri sera ha battuto il Milan per 2-1 con i gol di De Ketelaere e Lookman volando al primo posto in classifica. Proteste rossonere: "Gli arbitri non ci rispettano". L'Inter tiene il passo: 3-1 al Parma per la formazione di Simone Inzaghi.

Questo il tabellino di Atalanta-Milan di Serie A:

ATALANTA-MILAN 2-1

Marcatori: 12’ De Ketelaere, 22’ Morata, 87’ Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (dal 76’ Kossounou), Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (dal 90’+2 Scalvini); Pašalić (dal 76’ Samardzic); De Ketelaere (dal 76’ Retegui), Lookman (dal 90’ Brescianini). A disp.: Rossi, Rui Patrício; Godfrey, Toloi, Palestra, Sulemana, Zaniolo. All.: Gritti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah (dal 89’ Chukwueze), Pulisic (dal 38’ Loftus-Cheek), Leão; Morata (dal 78’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori, Camarda, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: 55’ De Ketelaere, 71’ Bellanova, 75’ Fonseca

Recupero: 2' 1T, 5’ 2T.