Il CorSport in apertura: "Fiorentina, c'è Moreno con Adli"

Quella di ieri è stata una giornata importante per il calciomercato in uscita del Milan. La dirigenza rossonera continua infatti nell'opera di "bonifica" della squadra di Paulo Fonseca, che piano piano si sta liberando di tutti quegli esuberi sui quali l'allenatore portoghese non avrebbe puntato nel corso di questa stagione.

Dopo Kalulu e Pobega è il turno di Yacine Adli, virtualmente un nuovo giocatore della Fiorentina. A confermarlo non solo le notizie che si sono intercorse dalla mattinata di ieri, ma anche questa mattina in apertura Il Corriere dello Sport, che parlando del mercatio Viola nel suo taglio medio, ha titolato: "Fiorentina, c'è Moreno con Adli".

I NUMERI DI ADLI AL MILAN

Presenze: 39 (30 Serie A, 4 Europa League, 2 Coppa Italia, 3 Champions League)

Minuti totali: 2000

Gol: 1

Assist: 2