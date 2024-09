Il CorSport in apertura: "Fonseca, il destino è segnato"

La delicata situazione nella quale si trova il Milan ha seriamente messo in discussione la posizione di Paulo Fonseca sulla panchina rossonero a un mese ed una manciata di giorni dall'inizio di questa stagione. Le aspettative attorno alla squadra erano alte, un po' meno all'allenatore, che almeno fino a questo momento non si è dimostrato essere all'altezza della situazione, per idee ma soprattutto carisma e personalità.

L'impressione è che il portoghese si stia facendo trasportare dall'insoddisfazione della piazza, così come la squadra stessa, che non sembra avere un'anima. Nel calcio, però, si sa, chi paga è sempre quello che sta seduto in panchina, con Fonseca che rischia seriamente l'esonero in caso di sconfitta anche nel derby di domenica contro l'Inter.

L'impressione, però, è che anche in caso di risultato positivo lo scenario non cambierebbe, con il destino dell'ex Lille alla guida del Milan che sarebbe già stato segnato. A riportato questa mattina in prima pagina Il Corriere dello Sport.