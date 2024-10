Il CorSport in apertura: "Frecciata Leao «In Nazionale tutti con me»"

L'odierna edizione de Il Corriere dello Sport ha ripreso le dichiarazioni di Rafael Leao rilasciate l'altra sera ai microfoni di A Bola. Il numero 10 del Milan ha quasi lasciato intendere che in Nazionale si sente più libero di potersi esprimere al meglio, cosa che invece in rossonero non sembrerebbe succedere più (ed in numeri in questo inizio di stagione lo confermerebbero).

Un'uscita che potrebbe definire infelice ma che non ha più di tanto lasciato di stucco o stupito il Milan, che nel corso di queste settimane ha ribadito la fiducia nei confronti di Leao consegnandogli contro il Lecce la fascia di capitano e non solo. Quella del portoghese è sembrata però essere una sorta di frecciatina nei confronti di tutto l'ambiente, o almeno così l'ha interpretata Il Corriere dello Sport, che questa mattina in apertura ha titolato: "Frecciata Leao «In Nazionale tutti con me»"