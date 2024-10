Il CorSport in apertura: "Genio De Gea. Milan a fondo"

"Genio De Gea. Milan a fondo": titola così questa mattina in prima pagina il Corriere dello Sport in merito alla sconfitta di ieri sera del Diavolo in casa della Fiorentina. Il grande protagonista del match è stato il portiere viola che ha parato due rigori ai rossoneri (Theo Hernandez e Abraham). In gol l'ex Adli e Gudmundsson, la squadra milanista aveva pareggiato momentaneamente con il solito Pulisic.

Nella conferenza stampa post-partita, Paulo Fonseca ha analizzato così la prestazione dei suoi: "Diverse cose sono mancate. Nel primo tempo ci è mancata aggressività difensiva e nei duelli. Il modo in cui abbiamo preso gol lo fa vedere chiaramente, hanno vinto quasi sempre le seconde palle. Non siamo stati rigorosi nella struttura. E poi i rigori sbagliati... Però abbiamo creato per fare più gol della Fiorentina. Vincere le partite in Serie A è difficile, se poi sbagli due rigori e prendi gol come il secondo... Bisogna essere obiettivi, è così".