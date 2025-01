Il CorSport in apertura: "Gimenez al Milan: c'è l'accordo"

Il Corriere dello Sport in edicola oggi titola così in prima pagina: "Gimenez al Milan: c'è l'accordo". I rossoneri sono al lavoro per provare a regalare a Sergio Conceiçao il forte attaccante del Feyenoord, con cui ha già trovato un accordo. Il problema è ora trovare un'intesa anche con il club olandese che continua a chiedere 40 milioni di euro e a fare muro perchè non vorrebbe privarsi del suo gioiello in questa finestra di mercato invernale.

Questi i numeri stagionali di Gimenez con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 11

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE COPPA D'OLANDA: 2

PRESENZE SUPERCOPPA D'OLANDA: 1

PRESENZE TOTALI: 18

MINUTI IN CAMPO: 1186'

GOL: 15

AMMONIZIONI: 3