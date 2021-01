Il CorSport in apertura: "Ibra l'immortale che va oltre i limiti"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche per il Milan ed in particolare per Zlatan Ibrahimovic: "Ibra l'immortale che va oltre i limiti". Il quotidiano esalta l'attaccante svedese che lunedì è tornato titolare in campionato dopo quasi 60 giorni e ha segnato una doppietta decisiva al Cagliari. I numeri stagionali del numero 11 milanista sono impressionanti.