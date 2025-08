Il CorSport in apertura: "Il Milan tra Jashari e Athekame"

Il Corriere dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Il Milan tra Jashari e Athekame". I rossoneri sono al lavoro sui due giocatori svizzeri: da settimane ormai il Diavolo aspetta il sì del Club Brugge per Ardon Jashari, ma per ora i belgi continuano a fare muro e non danno il loro via libera alla cessione del centrocampista. Il club di via Aldo Rossi non sembra intenzionato a fare ulteriori rilanci alla sua ultima offerta da 33,5 milioni di euro più bonus.

Sembra essere molto più semplice invece la trattativa con lo Young Boys per Zachary Athekame, terzino destro classe 2003 per il quale il Milan ha già presentato una prima offerta da 7 milioni di euro. La trattativa è molto avanzata, con il calciatore che è convinto del trasferimento e con il Diavolo che anche ieri ha avuto contatti con il club di Berna per provare a chiudere al più presto l'operazione.