Il CorSport in apertura: "La Juve in fondo. Milan, pari in rimonta"

"La Juve in fondo", titola stamani in apertura il Corriere dello Sport. Pari in rimonta del Milan contro i bianconeri, all'Allianz è 1-1: la squadra di Allegri è penultima e ancora senza una vittoria in campionato. Morata illude, poi Rebic firma il pareggio. Il tecnico: "Poca cattiveria, ma io ho sbagliato i cambi". Stasera il Napoli può tornare in testa da solo.