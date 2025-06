Il CorSport in apertura: "Modric al Milan colpo diabolico"

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Modric al Milan colpo diabolico". Il club rossonero, grazie anche ad un blitz del ds Igli Tare in Croazia dove il giocatore si trova in ritiro con la sua nazionale, ha di fatto convinto Luka Modric a continuare la sua carriera al Milan dopo una lunga avventura al Real Madrid con cui ha vinto di tutto e di più. Nel Diavolo avrà un ruolo fondamentale anche all'interno dello spogliatoio dove manca una figura con la sua personalità, la sua esperienza e il suo carisma.

Il palmares di Modric parla da solo visto che in carriera ha vinto: 6 Champions League, 5 Mondiale per Club FIFA, 5 Supercoppa Europea, 5 Supercoppa Spagnola, 4 LaLiga, 1 Coppa Intercontinentale, 2 Copa del Rey, 3 campionati croati, 2 Coppe di Croazia ed 1 Supercoppa Croata per un totale di 34 trofei da calciatore.