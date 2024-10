Il CorSport in apertura sul mercato rossonero: "Cardoso e Ricci le idee del Milan"

In merito al mercato rossonero, il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina: "Cardoso e Ricci le idee del Milan". Il club di via Aldo Rossi cerca rinforzi in mezzo al campo e per questo avrebbe messo nel mirino Johnny Cardoso del Betis e Samuele Ricci del Torino.

Il giocatore americano, che ha anche il passaporto italiano e quindi potrebbe essere tesserato come comunitario, viene valutato circa 20 milioni di euro dal club spagnolo, mentre per il regista del Torino e della Nazionale italiana la richiesta dei granata si aggira intorno ai 30 milioni.