Il CorSport in apertura: "Total Napoli. Ma il Milan non molla"

"Total Napoli" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi parlando del Napoli, capolista della Serie A con 7 vittorie su 7. Spalletti vince anche in casa della Fiorentina, in rimonta, e resta a punteggio pieno. Ma il Milan non molla. La squadra di Pioli passa a Bergamo contro l'Atalanta vincendo per 3-2. I rossoneri in scia.