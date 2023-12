Il CorSport in prima pagina: "Colpo del Milan: Pioli a sinistra avrà Miranda"

vedi letture

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio anche per il mercato del Diavolo: "Colpo del Milan: Pioli a sinistra avrà Miranda" è il titolo del quotidiano che spiega che il club di via Aldo Rossi ha messo da tempo nel mirino il terzino sinistro che è in scadenza di contratto con il Betis.

In estate il giocatore spagnolo arriverebbe a zero, ma i rossoneri stanno valutando con attenzione la possibilità di anticipare il suo sbarco a Milanello di sei mesi, pagando un piccolo indennizzo alla società andalusa. Intanto, il Milan ha chiuso un grande colpo in prospettiva: è fatta infatti per Matija Popovic, attaccante 2006 che è in scadenza il prossimo 31 dicembre con il Partizan Belgrado.