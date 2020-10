Il CorSport in prima pagina: "Covid: positivo Young. E' scontro sulle mascherine"

"Covid: positivo Young. E' scontro sulle mascherine". Taglio alto dell'edizione odierna del Corriere dello Sport dedicato alla situazione Coronavirus, con l'Inter che si avvicina al derby contro il Milan con un'ulteriore positività: si tratta di Ashley Young, il sesto nerazzurro. Nel frattempo nel Milan Ibrahimovic torna in campo, ed in Under 21 vengono trovate ulteriori tre positività. Il cts pronto a cambiare la quarantena, da 14 a 10 giorni, mentre è prevista una restrizione sullo sport a livello amatoriale.