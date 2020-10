Il CorSport in prima pagina: "Forza calcio!"

"Forza calcio!" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Domani il derby di Milano come vetrina della ripresa. Riparte la Serie A e riprendono anche le coppe europee dopo la sosta per le nazionali. Si riparte tra dubbi, timori e soprattutto speranze. Meno uno al derby tra Inter e Milan. "Inter, Eriksen punge Conte": il danese spera di convincere il tecnico e vuole giocare di più. In casa rossonera: "Riecco Romagnoli". Il difensore pronto a rientrare nel derby.