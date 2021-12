Il CorSport in prima pagina: "Ibra: 'Con il Liverpool dobbiamo crederci'"

Sulla prima pagina odierna del Corriere dello Sport c'è spazio questa mattina anche per il Milan e per le parole di ieri sera di Zlatan Ibrahimovic: "Con il Liverpool dobbiamo credrci". Lo svedese ha voluto caricare tutti i suoi compagni in vista del match di domani sera contro i Reds. Per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions League servirà un successo contro gli inglesi e poi attendere buone notizie da Porto-Atletico Madrid (serve un pareggio o una vittoria degli spagnoli, ma in questo secondo casa diventerà determinante la differenza reti).