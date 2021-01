Il CorSport in prima pagina: "Ibra è tornato, Milan di rigore"

"Ibra è tornato, Milan di rigore", titola in taglio centrale l'edizione odierna del Corriere dello Sport a proposito della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia dei rossoneri. La squadra di Pioli vince ai rigori contro il Torino dopo lo zero a zero dei supplementari: si rivede titolare Zlatan Ibrahimovic, tornato a disposizione dopo un'assenza prolungata per infortunio.